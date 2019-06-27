Aydın Sağlık Müdürlüğünden sağlıkta şiddete tepki

Aydın İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mete Erki, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Orhan Bayır’a yönelik gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dr. Mete Erki, şunları söyledi; "Görevi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyor, cezasız kalmaması için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini arttırmak için hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca sürdürdükleri çalışmaları her fırsatta dile getireceğiz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç tarafımızca takip edilecektir. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"