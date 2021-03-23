Aydın Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Aydın sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Peygamber Efendimiz Resulullah (s.a.v): “Ramazan ayı bütün ayların, Kadir gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.” Buyurmuş ve ümmetine Ramazan ayının ne kadar kıymetli bir ay olduğunu duyurmuştur. Aydın şehrinde oturan vatandaşlar her yıl tuttukları gibi bu yılda oruç tutmak için imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. İşte “ Aydın sahur ve iftar saati kaçta ve Diyanet Aydın akşam ezanı ne zaman okunuyor” sorularının cevabı…

Diyanet Aydın imsakiye 2021

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi