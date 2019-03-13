0553 313 94 23

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi başarıyı taçlandırıyor

Bölgenin en tecrübeli ve donanımlı kadrosunun bir arada olduğu Özel Kavaklı Anadolu Lisesi okul müdürü uzman psikolojik danışman Süleyman Çokay bursluluk sınavları sonrasında “Kavaklı Öğrenci Kabul Programı” hakkında bilgi verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:22
Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi başarıyı taçlandırıyor

Bölgenin en tecrübeli ve donanımlı kadrosunun bir arada olduğu Özel Kavaklı Anadolu Lisesi okul müdürü uzman psikolojik danışman Süleyman Çokay bursluluk sınavları sonrasında “Kavaklı Öğrenci Kabul Programı” hakkında bilgi verdi.


Okul Müdürü Çokay, “Okulumuz toplum sorunlarına ve gereksinimlerine eğilerek bunlara çözüm bulacak özgür düşünceyi merkeze alan, araştırmacı, kendine güvenen, önyargısız, topluma saygılı ve girişimci bireyler yetiştirip onları Atatürk’ün hedef gösterdiği çizgide dünya vatandaşı yapmayı hedeflemiştir. Bu yolda en büyük gücümüz öğretmenlerimizdir.


Bir öğrenciye, onu okulda başarılı yapan şeyin ne olduğunu sorduğunuzda, size muhteşem yeni bir kitap ya da harika bir eğitim film serisinden bahsetmeyecektir. Alacağınız yanıt çoğunlukla şu olacaktır: “Hep öğretmenim sayesinde.” Bu ruh ile yoluna devam eden okulumuz akademik yaşamın yanında sanat ve sporun öğrenciler tarafından içselleşmesini sağlar. Hayatı öğrenmenin yolunun sanat ve spordan geçtiği gerçeği bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimizeek bir burs imkanı tanıyarak özel yetenekleri ölçüsünde burslar veriyoruz. Unutulmamalı kisanatın zarafeti ve incelikleriyle buluşturmadan; çocuğun hoşgörülü, sabırlı ve zarif kılabilmenin mümkün olmadığını kabul etmek gerekir.“Eğer bir yere gitmek istiyorsanız oraya daha önce gitmiş birini bulmak en iyi seçenektir” Son 4yıldaki üniversite yerleştirmesonuçlarına baktığımızda Yüzde 95’lik kazanma oranı ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınavı kazanan öğrencilerimizin yüzde 98’i ilk 10 tercihine yerleşmiştir. 28 öğrencimiz Tıp Fakültesine, 16 öğrencimiz Hukuk Fakültesine, 98 öğrencimiz Mühendislik Fakültesine, 10 öğrencimiz Eczacılık Fakültesine, 4 öğrencimiz Diş Hekimliği Fakültesine, 9 öğrencimiz Mimarlık Fakültesine, 75 öğrencimiz İİB Fakültesine, 15 öğrencimiz Yabancı Diller Fakültesine, 14 öğrencimiz Eğitim Fakültesine yerleşti” dedi.


Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, 2019 / 2020 öğretim yılında sınırlı sayıda yeni öğrenci alacak. 9.sınıfa 72, 10.sınıfa 17, 11.sınıfa sayısal 13, 11.sınıfa eşit ağırlık 11, 12.sınıfa sayısal 12, 12.sınıfa eşit ağırlık 7 öğrenci kabul edilecek.


Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi erken kayıt döneminin, 18 Mart 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında devam edeceği açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:22
  1. sanat
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Vazgeçilmez adam diye bir kavram yoktur"
    1. CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Vazgeçilmez..
    2. Assan Foods, Foodex Japan Fuarı'nda..
    3. Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten "Mansur..
    5. Böbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10..
    6. Didem Soydan hakkında takipsizlik kararı
    7. "Lezzet Arası" artık Bursa’da
    8. Başkan Aktaş: Hizmetçilik yapmaya..
    9. Ümmet Akın; Direklerden..
    10. PKK'lıların not defteri bulundu
    11. ANALİZ - Irak’ta ABD-İran rekabeti
    12. Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’ni ziyaret..
    13. 59 yaşındaki atletten büyük başarı
    14. Anadolu Yıldızlar Ligi’nin şampiyonu..
    15. Üniversite öğrencileri bez çanta dikiyor
    16. "CHP'nin meseleyi sindirme..
    17. Çanakkale’de‘Akıllı Şehir’ vizyonu..
    18. Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı
    19. İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer"..
    20. Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans..
    21. AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e..
    22. "Aleni şekilde terör odakları ile..
    23. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    24. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    25. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    26. MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede..
    27. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    28. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    29. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    30. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!