Aydın, Ödemiş ve Alaşehir ticaret borsaları kardeşlik protokolü imzalandı

Aydın Ticaret Borsası, Ödemiş Ticaret Borsası ve Alaşehir Ticaret BorsalarıAydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde bir araya gelerek kardeşlik ve işbirliği protokolü imzaladı.

Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü öncesinde açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Borsalarımız arasındaortak iş kültürü ve sürdürülebilir ilişkiler için bu kardeşlik ve işbirliği protokolünönemli olduğunu vurgulayarak, kurumlarımızın var olma sebebi olan değerli üyelerimiz için Aydın, Ödemiş ve Alaşehir Borsalarımız arasında çeşitli konularda işbirliği ve ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor. Ödemiş ve Alaşehir Borsalarımız ile kardeş olmaktan dolayı memnunuz” dedi.

Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Latif Aka da; “Kurum ilişkilerimizi güçlendirmek, iyi uygulamalarımızı birbirimizle paylaşmak vb. amaçlarla üç kurumumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İmza törenine ev sahipliği yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür ise, yapılan protokol ile diğer odalar ve borsalar arasında örnek teşkil etmesini ve üç borsanın kardeşliğinin sadece bizim yönetimlerimizde değil gelecek yönetimlere de örnek teşkil etmesini söyleyerek Aydın Ticaret Borsasına ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.

Törende yapılan konuşmaların ardından "Kardeşlik İşbirliği ve Protokolü" protokolü Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Latif Aka ve Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygürtarafından karşılıklı olarak imza altına alındı.

Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü” imza törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Ödemiş Ticaret Borsası Meclis Başkanı Turgut Akın, Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreterler yer aldı.