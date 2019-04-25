Aydın MY Kolej sağlıklı yaşam için yürüdü
Aydın MY Kolej İlkokulu sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.25 Nisan 2019 Perşembe 07:34
Aydın MY Kolej İlkokulu sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.
Aydın MY Kolej İlkokulu Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda “Geleneksel Doğa Yürüyüşü” etkinliğini gerçekleştirdi. Okul velileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla 130 kişi tarafından gerçekleştirilen yürüyüş ile öğrencilere sağlıklı yaşamak için yürümenin önemi anlatılmak istendi.
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