Aydın Mimarlar Odası’ndan Müteahhitler Federasyonu’na tepki

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, Müteahhitler Federasyonu tarafından gündeme getirilen ‘Mimarlar odaları kapatılsın’ önerisine Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı tepki gösterdi. Bu öneriyi sunanların her şeyi ticari ve para olarak gördüğü için mimarları anlamasının mümkün olmadığını belirten Cemre şahin Kazıcı “Bizim aldığımız eğitim gereği, mesleğimize başlarken birincil gayemiz kente ve insana faydalı olabilmektir. Sizinle yaptığımız işlerdeki motivasyonlarımız farklı, bu yüzden odamız tarafından yönetmeliğe yapılan itirazları anlamanızın mümkün olmadığını düşünüyorum” dedi.

Konuyla ilgili açıklamasına “Müteahhitler Federasyonu Başkanı Mimarlar Odası’nın kapatılması ve yetkilerinin ticaret odasına verilmesi gerektiğini söylemiş. Temsil ettiği meslek grubundakilerin pek çoğu gibi kendisi de karıştırmış olmalı; Biz ticaret yapmıyoruz, mimarlık yapıyoruz” diye başlayan Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, her şeyin para gözüyle bakılmamasını istedi.

Mimarların bazı binalara yaptığı itirazın sektörde yaşanan sıkıntıların sebebi imiş gibi gösterilmeye çalışıldığını asıl sıkıntının bu değil bazı müteahhitlerin binalardaki ortak kullanım alanlarını bile daraltıp bir daire parası daha fazla kazanmak olduğunu kaydeden Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, bu zihniyetin ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kazıcı açıklamasında “Mimarlar Odası’nın kapatılmasını isteyenler konuşmalarında ‘Bina girişleri ve balkonlar küçülecek önceki imar yönetmeliğinde emsal dışı olduğu için meslektaşlarımız bina girişlerini geniş ve kullanışlı yapıyordu. Şimdi emsal kaybı yaşamamak için dar ve kullanışsız yapacak. Balkonlar da net alanının yüzde 10’u kadar yapılabildiği için balkonlar küçülecek’ işte tam olarak sektörün sıkıntısı burada. Bu mimarlık ve tasarım işini sizin zihniyetinizdeki meslektaşlarınız yapmaya devam edecekse evet dar ve kullanışsız yapacak bina girişini, çünkü bina girişini satamıyor. Apartman girişini daraltarak, yer kaplıyor diye engelli rampası yapmayıp ruhsat alıncaya kadar mekanik platform göstererek ve balkonları küçülterek, nasıl olsa satılır zihniyeti ile yeni bir daire oluşturulmaya kalkışılmasına da bizler ‘Ama burada insan yaşayacak’ diyerek karşı çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü metrekareler üzerinden hesapladığınız kazanç; hem yapının içinde yaşayana hem de yapının içinde yaşadığı kente, yani hepimize zarar veriyor. Biz mimarlar müteahhitlerin yaptığı işin niteliğini yükseltebilmek için çalışıyoruz” dedi.

“Zihniyetin değişmesi lazım”

Açıklamasında Türkiye’deki çoğu müteahhidin inşaat sektörünü yaklaşık 70 yıl geriden takip ettiğini de ileri süren Başkan Cemre Şahin Kazıcı, “Temel barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik inşaat gerekliliği/yeterliliği çoktan tarihe karıştı. Bu amaçlarla kente pompalanmış yapıların sonuçlarıyla hala mücadele veriyoruz. İnsanlar artık kalabalık ailelerin sığabileceği geniş daireler yerine, nitelikli tasarım, gelişmiş sistemlerle entegre olmuş yapı ve sağlıklı çevre arayışında. Bizim müteahhitler de hala ’bu metrekare neden emsale dahil, nasıl 3-5 metrekare daha fazla yapabiliriz’ sorularıyla uğraşıyorlar. Oysa hiçbir şeyle uğraşmalarına gerek yok gitsinler mimarın yanına ve ‘Ben kaliteli bir iş istiyorum’ desinler, meslektaşlarımız gereğini yapar” diye konuştu.