Aydın MHP’den Çevre Günü açıklaması MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Burak Pehlivan, mesajında; “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün; gelecek nesillere yaşanabilir. Daha yeşil bir dünya bırakmak içinTürk milletimizin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, hemşerilerimiduyarlı olmaya davet ediyorum. Karbon ayak izimizi azaltalım ve dengeleyelim” ifadelerini kullandı.

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