Aydın MHP’den Çevre Günü açıklaması
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.05 Haziran 2019 Çarşamba 21:38
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Burak Pehlivan, mesajında; “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün; gelecek nesillere yaşanabilir. Daha yeşil bir dünya bırakmak içinTürk milletimizin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, hemşerilerimiduyarlı olmaya davet ediyorum. Karbon ayak izimizi azaltalım ve dengeleyelim” ifadelerini kullandı.
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