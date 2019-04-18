Aydın MHP’den Berat Kandili mesajı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Berat kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Burk Pehlivan, mesajında; “Berat Kandilini idrak edeceğimiz bu gecede; Yüce Rabbimiz’den dua ve yakarışlarla bağışlanmayı umuyor, himmet, hikmet ve hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz. İnanıyorum ki, manevi yaraların sarılması, manevi buhranların, maneviyatta yaşanılan krizlerin tamir ve tedavisi Berat’in eşsiz imkânlarıyla mümkündür. Bu kutsi gece vicdan muhasebesi, kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır. Türk-İslam alemini çevreleyen ağır meselelerin hafiflemesi, akan gözyaşlarının dinmesi, feryat, fesat ve hüzünlerin son bulması Allah’tan niyazımdır. Bu gecenin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olması elbette en halisane beklentimdir. Nefis terbiyesine ve kendimizi gözden geçirmeye çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Berat Kandili’nin bağışlayıcı ve affedici mana ve mesajlarıyla silkinip toparlanmamız lazımdır. Yüce dinimiz İslam’ı tamamıyla anlayıp yaşamak, Efendimiz Hz. Peygamber’in hayatını rehber alarak tavır ve davranışlarımıza yansıtmak durumundayız. Samimi bir insan; kötülüklere, şeytani heves ve arzulara, bozguncu ve yıkıcı emellere karşı koymak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelere,Türk milletimizin, hemşerilerimin, dava arkadaşlarımın ve İslam aleminin beratına vasıl olması temennilerimle Berat Kandili’ni tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.