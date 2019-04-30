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Aydın MHP’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30 Nisan 2019 Salı 23:01
Aydın MHP’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Burak Pehlivan, mesajında; “Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde ettiğimiz toplam milli gelire büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızla birlikte gururla idrak ettiğimiz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.


Helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin, sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren; dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır.


Emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü hiçbir çatışmaya meydan vermeden ve tam bir sükûnetle, aynı zamanda barış ve kardeşlik çağrılarıyla kutlanmasını temenni ediyorum.


Bu duygu ve düşüncelerle, emekçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, alın terleriyle, göz nurlarıyla ekmeklerini kazanmaya çalışan vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini; toplumsal barışa, insanlarımız arasındaki işbirliği ve işbölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diler, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:01
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