Aydın MHP yaşlıları ve Down sendromlu çocukları unutmadı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan 18-25 MartYaşlılar Haftası ve 21 Mart Down Sendromlu Çocukların Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Büyüklerimiz, Türk Kültürel mirasımızın taşıyıcısı ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması görevini üstlenirler. Onlar, Türk Milletinin değişim ve gelişimle beraber tarihimize tanıklık eden en kıymetli hazinelerdir. Bizleri bugünlere, ulaştıran değerli büyüklerimizin saygınlığını korumak, karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları çözüme kavuşturmak her vatandaşın görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Ayrıca 21 Mart’ın Down Sendromlu Çocukların Farkındalık Günü olması nedeniyle yavrularımızın toplumla daha fazla kaynaşması, onlarında bu toplumun birer parçası olduğunun farkına varılması, eğitimlerine daha fazla ihtiyaç olduğunun bilincinde olunması dileklerimle, evlatlarımıza en güzel duygularımla sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.