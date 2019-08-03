Aydın MHP, Ömer Arif’in akülü araç isteğini yerine getirdi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan bir çocuktan gelen akülü araç isteğini yerine getiren MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, “Ömer Arif bugün dünden daha mutlu, yarın için daha umutlu” dedi.

Burak Pehlivan, akülü araç tesliminde yaptığı açıklamada; “Hediyemiz olan akülü araç ile Ömer Arif evladımız hareket kazanacak.Hep mutlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Hareketleri kısıtlı hemşerilerimize hizmet etmek onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek sosyal hayattaki etkinliklerini genişletip yaşam şartlarını ve kalitelerini yükseltmek öncelikli görev ve sorumluluklarımızdandır.

MHP Efeler İlçe Başkanımız Ahmet Baskın, il ve ilçe yöneticilerimiz ile birlikte; Ömer Arif evladımızın akülü araç isteğini yerine getirerek mutluluğunaşahit olduk. Allah’tan acil şifalar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.