Aydın MHP; “Kadir Gecesi, bereketli ve rahmani bir hazine”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Kuran-ı Kerim’in indiği mübarek Kadir Gecesi; dua, şükür, vicdan muhasebesi için büyük bir fırsattır” dedi.

Burak Pehlivan, Kadir Gecesi mesajında; “Allah’asığınıp, rahmet ve bereketinden ümidi kesmeden nerede hata yaptığımızı, nerede eksik kaldığımızı, nerede boşluk bıraktığımızı, elbette niyet ve amellerimizi teferruatlı şekilde gözden geçirmeliyiz.

Yarın Mahşer Günü’nde birbirimizin yüzüne bakacak hal ve durumumuz olması için herkes manevi hazırlığını şimdiden yapmalıdır. Beşeri adaletten kaçmak mümkünse de, ilahi adaletten kurtulmak asla mümkün değildir. Bu düşüncelerle Büyük Türk milletimizin, Türk-İslam aleminin ve yürekli efe hemşerilerimin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.