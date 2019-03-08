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Aydın MHP kadınları unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

08 Mart 2019 Cuma 09:40
Aydın MHP kadınları unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Pehlivan, mesajında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya ‘Şuna inanmak gerekir ki; dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Unutmayınız ki; kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar kadar insanınız ve kadınlar kadar medeniyiz’ Aziz şehitlerimizin, vefakar anneleri başta olmak üzere; tüm kadınlarımızın,yürekli efelerin yürekli annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:40
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