Aydın MHP; “Gençlerimize destek, geleceğimize destektir”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, hafta sonu sınava girecek olan üniversite adayı öğrencilere başarılar diledi.

Pehlivan, mesajında; “Türkiye ancak, kendi değerlerine saygılı, ilim ve irfana öncelik veren, çağın gereklerini kavrayan, kaliteyi öznesinde tutan, ayrışmayı değil birliği, huzuru tesise odaklanmış bir sistemle ve meseleleri, dünyayı Türkçe okuyup Türkçe yorumlayan, aklı ve hukuku üstün tutan, çevresindeki her canlıyı seven, sayan, onlara merhamet duygusuyla yaklaşan, barış ve kardeşlik ruhuna önem veren, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmeyi ülkü edinmiş Türk Gençliği ile yarınlara güçlü bakabilir. Kendinizi yarınlara hazırlama yolunda büyük gayret sarf ediyorsunuz. Bu gayretlerinizin sonucunda mutlu olmanız en büyük dileğimdir.

15 Haziran da TYT ( Temel Yeyerlilik Testi ) ve 16 Haziran da yapılacak AYT (Alan Yeterlik Testi) YKS sınavlarında başarılı olacağınıza olan inancım tamdır.Sınav öncesi gençlerimizin dinlenmesi ve sınava hazırlanması içinözellikle sınav saatinde, sınav merkezleri civarında sessizlik sağlanması konusunda hemşerilerime rica ediyorum. Genç arkadaşlarımın başarılı olmasını yüce Allah’tan niyaz eder, YKS sınavlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.