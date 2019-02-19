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Aydın MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burk Pehlivan, Ege Üniversitesi’nde yaşanan öğrenci kavgasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı.

19 Şubat 2019 Salı 14:28
Aydın MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burk Pehlivan, Ege Üniversitesi’nde yaşanan öğrenci kavgasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı.


Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Ege Üniversitesi kampüslerine yuvalanmış PKK’lı caniler tarafından bıçaklanarak hunharca şehit edilmesi hepimizin yüreğini alev alev yakmıştır. Öfkemiz dağ gibi durmakta, kederimiz tahammül edilemeyecek boyutlarını korumaktadır. PKK’lı alçaklar işbirlikçilerinin yardım ve yataklığıyla Türkiye’nin her yerine mevzilenme, hayatın her alanına nüfuz etme gayretlerinin sonuçsuz olacağını bilmelidir.


Fırat’ımızı hayattan koparan İzmir’deki kanlı cinayet İşbirlikçiler-PKK ortak yapımı olarak milli hafızalara kazınmıştır. Kaybımız ne kadar ağır, hüznümüz ne kadar fazla, feryadımız ne kadar haklı olsa da sağduyu ve soğukkanlılığımızı muhafaza ederek Türk Milletini huzur ve refaha kavuşturmakta kararlıyız. Şunu da açık açık tarihe not etmek isterim ki; hiç kimse Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in cesaretini sınamaya, metanetini test etmeye, dayanıklılığını ölçmeye kalkışmamalıdır.


Yarım asırdır şehit veren, onurlu mücadelesiyle ilke ve ülkülerinden ayrılmayan kutlu davamızı provokasyonlara, kapalı devre sürdürülen operasyonlarahiçbir güç alet edemeyecektir.


Sokağın dilinde buluşan, sokak ruhuyla nifak saçan PKK’ya ve işbirlikçilerine karşı, Türk milletinin hizmetinden sapmayarak, sandığın ve demokrasinin yolundan ayrılmayarak kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket ölüm, kumpas, şantaj, komplo ve saldırıya teslim olmayacak; hak bildiği, doğru gördüğü, inanıp vicdanında simgeleştirdiği ülkülerinden milim de olsa dönmeyecek, ödün vermeyecektir. Kahrımız ve celalimiz devasadır, konu vatan ve millet esenliği olunca gözümüzü daldan budaktan esirgemeyeceğimizi herkes bilmektedir. Ülküdaşımız, şehidimiz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:28
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