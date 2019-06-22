Aydın mevsimlik işçileri ziyaret etti

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Kaymakam Suat Seyitoğlu ile birlikte Çeltikçi Mahallesinde kalan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Aydın, “Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sebebiyle, çadırlarda ikamet eden mevsimlik tarim işçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceledik. Belediyemiz, kaymakamlığımız ve BUSKİ bütün imkânlarıyla tarım işçilerimizin sıkıntısını giderecektir. Devlet her zaman vatandaşımızın yanındadır. Gelecek sezonda çadırlar bölgesinde aynı sorunların tekrar etmemesi için devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli ön hazırlıkları yapacaktır” dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına konuk olarak sohbet eden Aydın, işçi çavuşu Emine Hanım’ın hazırladığı ikramlıklar ve gösterdiği misafirperverlik için kendisine teşekkür etti.