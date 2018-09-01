Aydın devlet KYK kız ve erkek yurtları | Aydın özel yurtları 2018
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Aydın KYK ve özel yurtlar | Aydın kız yurtları ve erkek yurtları, Adın KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...01 Eylül 2018 Cumartesi 10:01
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Aydın KYK ve özel yurtlar | Aydın kız yurtları ve erkek yurtları, Adın KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...
Aydın Devlet Yurtları KYK
AYDIN KYK DEVLET SULTANHİSAR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 256 351 3444
Faks: 0256 351 34 33
Adres: KOŞU YOLU CADDESİ NO: 1/2 HİSAR MAH.
AYDIN DEVLET KYK KUŞADASI YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 0256 6120040
Faks: 0256 612 00 40
Adres: DOĞAN SOKAK NO: 4/7 CAMİATİK MAHALLESİ
AYDIN-ADNAN MENDERES ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02562470788
Faks: 0256 247 04 22
Adres: IŞIKLI MAHALLESİ NO:802 EFELER
AYDIN DEVLET KYK YENİPAZAR YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 256 361 4773-74-75
Faks: 0 256 3614772
Adres: YÖRÜK ALİ EFE CAD. NO:46
AYDIN DEVLET KYK KOÇARLI YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 0256 76146 85
Faks: 0256 7614630
Adres: CİHAN SOKAK NO: 29 YENİ MAHALLE
AYDIN DEVLET KYK GÜLÇİÇEK HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 256-2190943
Faks:
Adres: 15. SOKAK NO:1526 ZEYBEK MAHALLESİ
AYDIN DEVLET KYK GEVHERHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02563476627
Faks:
Adres: 1014 SOKAK NO:7 İSABEYLİ MAH.
AYDIN DEVLET KYK AYDIN YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 256 2122074-213 00 18-19-20
Faks: 0 256 2122340
Adres: ÜNİVERSİTE YOLU CAD. NO: 8 ZAFER MAH.
AYDIN DEVLET KYK NAZİLLİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 02563155788
Faks: 0 256 3155788
Adres: ATATÜRK BULVARI 646. SOKAK NO: 2 YEŞİL MAH.
AYDIN DEVLET KYK İSABEYLİ YURDU (NAZİLLİ)
Tipi: KIZ
Telefon: 02563477395-96
Faks: 0256 347 73 95
Adres: KAHRAMAN CADDESİ NO: 32 CUMHURİYET MAH. İSABEYLİ
Aydın Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
Koçarlı – Özel Cincin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 24
Telefon : 256 772 70 72
Adres : Cincin Köyü
Kuşadası – Özel Nurhan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 256 614 84 08
Adres : Türkmen Mah. Sürücü Sok. No:23
Aydın Özel Aydın Akademi Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 266
Telefon : 256 214 44 13
Adres : Kurtuluş Mahallesi Garaj Caddesi 2012 Sokak No/5
Aydın Özel Aydın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 48
Telefon : 256 213 33 72
Adres : Cuma Mahallesi Gazi Bulvarı 202 Sok. No:4
Aydın Özel Aytepe Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 88
Telefon : 256 213 00 13
Adres : Zafer Mah. 120. Sokak No:22
Aydın Özel Cansu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 41
Telefon : 256 214 37 03
Adres : Cumhuriyet Mahallesi 1973.Sokak No/13
Aydın Özel Elit Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 588
Telefon : 256 213 33 83
Adres : Kurtuluş Mahallesi Garaj Caddesi No/15
Aydın Özel Hamiyet-Osman Gök Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 38
Telefon : 256 214 91 31
Adres : Girne Mahallesi 2077 Sokak No/52
Aydın Özel Hatice Aynur Ergen Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 70
Telefon : 256 213 62 42
Adres : Zafer Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:30
Aydın Özel Kemal Erimez Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 169
Telefon : 256 226 83 04
Adres : Efeler Mahallesi Fidanlık Caddesi Köroğlu Caddesi No/38 Aydın
Aydın Özel Merkez Fatih Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 57
Telefon : 256 225 86 16
Adres : Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad.34.Sok No:4
Aydın Özel Örnek Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 86
Telefon : 256 226 26 85
Adres : Yedi Eylül Mh. İzmir Blv. No:25 Aydın
Aydın Özel Yağmur Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 138
Telefon : 256 212 58 57
Adres : H.Efendi Mah.1923.Sok No 2
Aydın Özel Yuvam Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 36
Telefon : 256 215 07 15
Adres : Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak No/15
Aydın Nazilli – Nazilli Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 162
Telefon : 256 313 12 93
Adres : Yeşil Yurt Mahallesi Tuzluk Mevkii Nazilli
Aydın Nazilli – Özel Betek Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 95
Telefon : 256 313 21 90
Adres : Sümer Mahallesi 405.Sokak No/10 Nazilli/Aydın
Aydın Nazilli – Özel Gandakoğlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 256 314 12 12
Adres : Karaçay Mah. Hürriyet Cad.338
Aydın Nazilli – Özel Gözde Yükseköğretim Kız Yurdu
Kapasitesi: 108
Telefon : 256 315 60 00
Adres : Sümer Mah.Hürriyet Cad.No:406
Aydın Nazilli – Özel Gürsoy Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 95
Telefon : 256 315 32 62
Adres : Sümer M. Hürriyet Cad.420
Aydın Sultanhisar – Özel Şefik Çerçioğlu Yükseköğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 870
Telefon : 256 351 34 44
Adres : Hisar Mahallesi Stad Caddesi No/1-2
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