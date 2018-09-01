Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Aydın KYK ve özel yurtlar | Aydın kız yurtları ve erkek yurtları, Adın KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...

Aydın Devlet Yurtları KYK

AYDIN KYK DEVLET SULTANHİSAR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 256 351 3444

Faks: 0256 351 34 33

Adres: KOŞU YOLU CADDESİ NO: 1/2 HİSAR MAH.

AYDIN DEVLET KYK KUŞADASI YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 0256 6120040

Faks: 0256 612 00 40

Adres: DOĞAN SOKAK NO: 4/7 CAMİATİK MAHALLESİ

AYDIN-ADNAN MENDERES ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02562470788

Faks: 0256 247 04 22

Adres: IŞIKLI MAHALLESİ NO:802 EFELER

AYDIN DEVLET KYK YENİPAZAR YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 256 361 4773-74-75

Faks: 0 256 3614772

Adres: YÖRÜK ALİ EFE CAD. NO:46

AYDIN DEVLET KYK KOÇARLI YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 0256 76146 85

Faks: 0256 7614630

Adres: CİHAN SOKAK NO: 29 YENİ MAHALLE

AYDIN DEVLET KYK GÜLÇİÇEK HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 256-2190943

Faks:

Adres: 15. SOKAK NO:1526 ZEYBEK MAHALLESİ

AYDIN DEVLET KYK GEVHERHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02563476627

Faks:

Adres: 1014 SOKAK NO:7 İSABEYLİ MAH.

AYDIN DEVLET KYK AYDIN YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 256 2122074-213 00 18-19-20

Faks: 0 256 2122340

Adres: ÜNİVERSİTE YOLU CAD. NO: 8 ZAFER MAH.

AYDIN DEVLET KYK NAZİLLİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 02563155788

Faks: 0 256 3155788

Adres: ATATÜRK BULVARI 646. SOKAK NO: 2 YEŞİL MAH.

AYDIN DEVLET KYK İSABEYLİ YURDU (NAZİLLİ)

Tipi: KIZ

Telefon: 02563477395-96

Faks: 0256 347 73 95

Adres: KAHRAMAN CADDESİ NO: 32 CUMHURİYET MAH. İSABEYLİ

Aydın Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

Koçarlı – Özel Cincin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 24

Telefon : 256 772 70 72

Adres : Cincin Köyü

Kuşadası – Özel Nurhan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon : 256 614 84 08

Adres : Türkmen Mah. Sürücü Sok. No:23

Aydın Özel Aydın Akademi Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 266

Telefon : 256 214 44 13

Adres : Kurtuluş Mahallesi Garaj Caddesi 2012 Sokak No/5

Aydın Özel Aydın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 48

Telefon : 256 213 33 72

Adres : Cuma Mahallesi Gazi Bulvarı 202 Sok. No:4

Aydın Özel Aytepe Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 88

Telefon : 256 213 00 13

Adres : Zafer Mah. 120. Sokak No:22

Aydın Özel Cansu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 41

Telefon : 256 214 37 03

Adres : Cumhuriyet Mahallesi 1973.Sokak No/13

Aydın Özel Elit Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 588

Telefon : 256 213 33 83

Adres : Kurtuluş Mahallesi Garaj Caddesi No/15

Aydın Özel Hamiyet-Osman Gök Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 38

Telefon : 256 214 91 31

Adres : Girne Mahallesi 2077 Sokak No/52

Aydın Özel Hatice Aynur Ergen Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 70

Telefon : 256 213 62 42

Adres : Zafer Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:30

Aydın Özel Kemal Erimez Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 169

Telefon : 256 226 83 04

Adres : Efeler Mahallesi Fidanlık Caddesi Köroğlu Caddesi No/38 Aydın

Aydın Özel Merkez Fatih Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 57

Telefon : 256 225 86 16

Adres : Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad.34.Sok No:4

Aydın Özel Örnek Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 86

Telefon : 256 226 26 85

Adres : Yedi Eylül Mh. İzmir Blv. No:25 Aydın

Aydın Özel Yağmur Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 138

Telefon : 256 212 58 57

Adres : H.Efendi Mah.1923.Sok No 2

Aydın Özel Yuvam Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 36

Telefon : 256 215 07 15

Adres : Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak No/15

Aydın Nazilli – Nazilli Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 162

Telefon : 256 313 12 93

Adres : Yeşil Yurt Mahallesi Tuzluk Mevkii Nazilli

Aydın Nazilli – Özel Betek Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 95

Telefon : 256 313 21 90

Adres : Sümer Mahallesi 405.Sokak No/10 Nazilli/Aydın

Aydın Nazilli – Özel Gandakoğlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 256 314 12 12

Adres : Karaçay Mah. Hürriyet Cad.338

Aydın Nazilli – Özel Gözde Yükseköğretim Kız Yurdu

Kapasitesi: 108

Telefon : 256 315 60 00

Adres : Sümer Mah.Hürriyet Cad.No:406

Aydın Nazilli – Özel Gürsoy Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 95

Telefon : 256 315 32 62

Adres : Sümer M. Hürriyet Cad.420

Aydın Sultanhisar – Özel Şefik Çerçioğlu Yükseköğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 870

Telefon : 256 351 34 44

Adres : Hisar Mahallesi Stad Caddesi No/1-2