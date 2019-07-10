Aydın Kalkan “Memur Sen olarak tek vücut olarak çalışmalara devam edeceğiz”

Memur Sen’e bağlı sendikalar şube ve genel merkez seçimlerini geçtiğimiz aylarda tamamladı. Kamuda 11 iş kolunda faaliyet gösteren sendikalar kendi şube yönetimlerinin seçimlerini tamamladıktan sonra Memur Sen Kayseri İl Temsilciliği için seçime gitti.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Eğitim Gençlik ve Kültür Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların belirledikleri delegeler oylarını kullandılar. Tek aday olarak girilen seçimde seçime katılan delegelerin tamamının oylarını alan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı ve halen Memur Sen Kayseri İl Temsilciliği görevini yürüten Aydın Kalkan yeniden seçildi.

Daha kaliteli hizmet sunabilmek için sürekli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “Memur Sen Türkiye genelinde 1 milyon 19 bin 853 üyeye sahip. Kayseri’de yaklaşık 23 bin Memur Sen üyesi bulunmaktadır. Bizler vatandaşlarımıza daha kaliteli kamu hizmeti sunmak için sendika başkanlarımız ve yönetimleri sürekli çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca eğitim, sağlık, diyanet, belediye, büro, tarım, kültür, enerji, haber, ulaştırma kollarında çalışan kamu çalışanlarının çalışma şartlarını ve özlük taleplerini kazanıma dönüştürmek için kamu işveren tarafıyla iletişimimiz ve iş birliğimiz devam etmektedir. Biz Memur Sen Kayseri İl Temsilciliği olarak birlik ve beraberlik içerisinde milletimiz, devletimiz ve çalışanlarımız için tek vücut olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Konfederasyon olarak şehrimiz ve çalışanlarımız için hayırlı tüm projelere destek olacağız. Bu vesileyle bana güvenlerini gösteren desteklerini esirgemeyen tüm delegelerimize teşekkür ediyorum” dedi.