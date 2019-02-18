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Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu’na Seçildi

Eğitim-Bir-Sen 6.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:52
Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu’na Seçildi

Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Ankara Kızılcahamam’da yapıldı. Genel Kurulda Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na seçildi.


Genel kurul toplantısına siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve yabancı konuklar katıldı. Eğitim Bir Sen 6. Olağan Genel Kurul seçimlerinde Ali YALÇIN ve yönetimi güven tazeleyerek yeniden seçildi.


6. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan yönetime yedek listeden seçildi. Aydın Kalkan, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Yönetiminin Yedek listesinde seçilerek Kayseri’yi Ankara’da temsil etme imkanı buldu.


Aydın Kalkan "Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın ve yönetiminin teklifleriyle seçime katıldık. Genel kurul delegelerinin yoğun ilgisi ve teveccühü ile genel yönetim kurulu yedek listesinden seçildik. Sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır. Tüm delegelerimizle Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yeniden seçilen Genel Merkez Yönetimimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Aydın Kalkan, "bundan sonra daha fazla çalışacağız. Eğitimin ve eğitimcinin niteliğinin artması için paydaşlarla Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde önerilerimizle eleştirilerimizle Eğitimimize katkı sağlayacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:52
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