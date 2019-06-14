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Aydın Kalkan: “Bütün öğrenciler zamanın ruhuna uygun yeni becerilere ihtiyaç duyuyor”

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılını değerlendirdiği toplantıda, “Bütün öğrenciler zamanın ruhuna uygun yeni becerilere ihtiyaç duyuyor” dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:30
Aydın Kalkan: “Bütün öğrenciler zamanın ruhuna uygun yeni becerilere ihtiyaç duyuyor”

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılını değerlendirdiği toplantıda, “Bütün öğrenciler zamanın ruhuna uygun yeni becerilere ihtiyaç duyuyor” dedi.



Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, bugün sona eren 2018-20189 eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Silgi kullanmanın en maliyetli olduğu alanın eğitim politikaları olduğunu kaydeden Kalkan, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının, büyük emeklerin harcandığı, idealist katkıların yapıldığı bir dönemin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fedakarca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yaşamakta olduğumuz küresel bilgi çağında bütün öğrencilerin zamanın ruhuna uygun yeni becerilere ihtiyaç duyduğu konusunda herkes hemfikirdir. Evrensel ile yerel dinamikleri sentezleyebilen, farklılıkları zenginlik bilen, bilimsel, irfani derinliğe ve hikmete sahip, analiz yeteneği olan, olaylara eleştirel bakabilen, ahlaklı, adil, dürüst, erdemli, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek eğitimde temel hedeftir. Bunun için olmazsa olmaz ve vazgeçilmez faktör ve en büyük aktör, mesleğini seven idealist öğretmendir” ifadelerini kullandı.



Kalkan, “Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar sunulmalıdır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi herkes, öğretmenlerin içinde yaşadığı durumun ‘mutsuz mecburlar’ üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve bütünsel çözüm üretme gayreti içine girmelidir. Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklentileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraata dönüştürülmelidir” diye konuştu.



Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması gerektiğini dile getiren Kalkan, şunları söyledi:


“Kamu personel sisteminin temel yaklaşımı; insan onurunu öncelemek, insan haklarına saygılı olmak, saygın iş ilkesine dayanan mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartları olmalıdır. Bu eksende öğretmen istihdamında sözleşmeli öğretmenliğin temel istihdam şekli olarak kabul edildiği algısını güçlendiren adımlar ve uygulamalar, büyük ve güçlü Türkiye iddiası ve hedefiyle bağdaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir. Ek gösterge düzenlemesinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki belirsizliğin ivedilikle giderilmesi, bu konuda verilen vaadin yerine getirilmesi eğitim çalışanlarının en büyük beklentisi ve haklı talebidir. Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiştir. Şiddet eylemlerinde, mevcut yasal düzenlemelerin bu fiillere karşı caydırıcı nitelikte ceza öngörmemesi ile şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin adli ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır. Bu itibarla eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik önleyici ve koruyucu nitelikte cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:30
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