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"Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin 3.’sü düzenlendi

İstanbul Aydın Üniversitesince düzenlenen “Aydın Kadınlar Buluşması” panelinin üçüncüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:45
"Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin 3.’sü düzenlendi

İstanbul Aydın Üniversitesince düzenlenen “Aydın Kadınlar Buluşması” panelinin üçüncüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirildi. Panele medya, hukuk, akademi ve girişim dünyasından isimler katıldı.


İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM) Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Aydın Kadınlar Buluşması” panellerinin üçüncüsü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlendi. Açılış konuşmasını İAÜTAM Müdürü Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay’ın gerçekleştirdiği etkinlikte NTV spikeri ve program sunucusu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı, Avukat ve Arabulucu Necmiye Özkul ve İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burcu Güdücü konuşmacı olarak yer aldı.


Panelde konuşan spiker ve sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, kendi meslek yaşantısından örneklerle başladığı sözlerine, kendisinin medyada görev alan ilk kadın spor haberleri müdürü olduğunu hatırlatarak devam etti. Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, "Günümüzde Türkiye medyasında kadın çalışanlar genelde kamera önünde muhabir, spiker veya sunucu olarak önemli düzeyde yer alıyor. Ancak karar alma mekanizmalarında aynı durum söz konusu değil. Çok az medya kuruluşunda kadın yönetici var. Benim Türkiye’nin ilk kadın spor haberleri müdürü olmam bunun bir tezahürü. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadının sadece çalışan değil, yönetici olarak da yer almasıyla sağlanabilir” dedi.



“8 Mart hediye günü değil”


Panelde Osmanlı Devleti’nden günümüze Türkiye’deki kadın hareketleri konusunda ayrıntılı bir sunum yapan İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burcu Güdücü, Batı’daki birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Türkiye’nin kadın hakları konusunda hala alması gereken çok yolunun olduğunu söyledi.


Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı, avukat ve arabulucu Necmiye Özkul ise 8 Mart’ın bir hediye alma günü olmadığının altını çizdi. Özkul, “8 Mart aslında eşit haklar için örgütlü mücadele veren 129 işçi kadının anıldığı gün. Türkiye’de kadın hakları konusunda yasalar oldukça yeterli. Ancak uygulamada ciddi sorunlar ve geriye gidişler var” diye konuştu.



“Daha çok yolumuz var”


Paneldeki konuşmasına kendi kariyerinde izlediği yolu ve karşılaştığı sorunlarla başlayan el yapımı ev aksesuarları markası Anatoli’nin kurucusu Beyhan Bağış, "Uzun vadede kadınlara adanan bir gün olması kulağa hoş bir şeymiş gibi gelse bile ileride eksikliklerden kaynaklanan bu konuyla ilgili özel günlere ihtiyaç olmayacağı günleri hayal ediyorum. Erkekler günü yok çünkü farklı platformlarda eşitler. Kadınların eğitim hakkı, seçme seçilme hakkı, hukuksal ve sosyo-ekonomik hakta gelişmeler oldu ama bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kat etmemiz gereken çok yol var" ifadelerini kullandı.


Program plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:45
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