Aydın Kadın Doğum Hastanesi’nde yangın tatbikatı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Planlı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirilen tatbikat öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hastane personeline eğitim verildi. Eğitimin ardından hastane personeli ve itfaiye ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen planlı tatbikat nefes kesti.

Tatbikatın başarılı bir şekilde yapıldığını kaydeden Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ferdi Güneş, “Tatbikatta olası herhangi bir yangın durumunda hastanenin mevcut personel ve ekipmanlarıyla olaya müdahale edilip sürecin başarılı bir şekilde yönetilebilirliği test edildi. Yangın tatbikatı başarıyla yapılmış olup emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.