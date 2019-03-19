Aydın jandarmasından iki tarlaya kenevir operasyonu AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin iki ayrı tarlaya düzenlediği operasyonda 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin iki ayrı tarlaya düzenlediği operasyonda 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor.Bu kapsamda Söke ilçesi Karacahayıt Mahallesinde asayiş ve JASA timlerinin koordineli yaptığı operasyonda 2 şüpheli ait tarlada 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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