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Aydın jandarmasından iki tarlaya kenevir operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin iki ayrı tarlaya düzenlediği operasyonda 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

19 Mart 2019 Salı 16:04
Aydın jandarmasından iki tarlaya kenevir operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin iki ayrı tarlaya düzenlediği operasyonda 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor.Bu kapsamda Söke ilçesi Karacahayıt Mahallesinde asayiş ve JASA timlerinin koordineli yaptığı operasyonda 2 şüpheli ait tarlada 387 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:04
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