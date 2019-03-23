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Aydın jandarmasından iki ilçede uyuşturucu tacirlerine darbe

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ve Söke ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde 158 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:06
Aydın jandarmasından iki ilçede uyuşturucu tacirlerine darbe

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ve Söke ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde 158 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesinde ve Söke ilçesi Tuzburgazı Mahallesinde jandarma asayiş ve narkotik timlerinin koordineli yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evrelerinde yapılan kontrol ve aramalarda 158 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:06
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