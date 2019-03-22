0553 313 94 23

Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Aydın-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

22 Mart 2019 Cuma 15:55
Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Aydın-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı yaşandı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Torbalı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 20 BBR 58 plakalı araç, iddiaya göre sollama yaptığı sırada önündeki 09 SV 404 plakalı araca çarptı. Kaza nedeniyle karşı şeride geçen 09 SV 404 plakalı araç, bu kez Torbalı istikametinden gelen 35 AEH 967 plakalı tır ile çarpışarak altında kaldı. Feci kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine ambulans ve AKS ekipleri sevk edildi. Kazada, 09 SV 404 plakalı araç sürücüsü ağır yaralanırken, 20 BBR 58 plakalı araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl’de sevinçten ağlatan etkinlik
    1. Sarıgöl’de sevinçten ağlatan etkinlik
    2. Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Futbol..
    3. Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahipleri..
    4. Kaymakamlar Evi'nin restorasyonuna 600..
    5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    6. Hatay'da akılalmaz olay! 47 yaşında..
    7. İlkokul öğretmeni kalp yetmezliğinden..
    8. VAR Semineri başladı
    9. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    10. Milletvekili Kahtalı ve Çakır, MTB’yi..
    11. BM'den Arakanlı Müslümanların iadesi..
    12. Beylerderesi Göletinde su tutulmaya..
    13. Medya Okulu İstanbul’da final yaptı
    14. Ticaret Bakanı Pekcan: "Son 10 yılda..
    15. Vali Gül’den Medical Park Gaziantep..
    16. Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri..
    17. Danimarka’da aşırı sağcı liderden..
    18. Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla..
    19. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    20. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    21. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    22. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    23. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    24. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    25. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    26. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    27. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    28. Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok..
    29. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    30. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev