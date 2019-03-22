Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Aydın-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı yaşandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Torbalı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 20 BBR 58 plakalı araç, iddiaya göre sollama yaptığı sırada önündeki 09 SV 404 plakalı araca çarptı. Kaza nedeniyle karşı şeride geçen 09 SV 404 plakalı araç, bu kez Torbalı istikametinden gelen 35 AEH 967 plakalı tır ile çarpışarak altında kaldı. Feci kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine ambulans ve AKS ekipleri sevk edildi. Kazada, 09 SV 404 plakalı araç sürücüsü ağır yaralanırken, 20 BBR 58 plakalı araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.