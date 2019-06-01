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Aydın, İstanbul’dan sonra vatandaşını en çok dinleyen 2. il oldu

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 2017 yılında başlattığı Açık Kapı uygulaması sayesinde 6 bin 172 kişi randevusuz olarak Valiyle görüşüp sorunlarını iletti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Aydın, İstanbul’dan sonra vatandaşını en çok dinleyen 2. il oldu

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 2017 yılında başlattığı Açık Kapı uygulaması sayesinde 6 bin 172 kişi randevusuz olarak Valiyle görüşüp sorunlarını iletti. Tüm Türkiye’ye örnek olan uygulamada, birçok ili geride bırakan Aydın, İstanbul’un ardından vatandaşını en çok dinleyip çözüm üreten 2’inci il oldu.



Vali Yavuz Selim Köşger’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, Aydın ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın kurulu temsilcileri bir araya geldi. İftar programına il protokolünün yanı sıra devam eden Aydın 2. Kitap Fuarına konuk olan yazar ve sanatçılar da katıldı.



Kadir gecesi gibi mübarek bir gecede basın mensuplarıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Köşger, “Güzel bir ramazan ayını memleketimizde hep birlikte idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Kapımız ve gönlümüz her zaman vatandaşlarımıza yani hizmetkarı olduğumuz halkımıza açık. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Açık Kapı uygulaması kapsamında 2017 yılında 24 hafta randevusuz halk günü yapılmış olup bin 336 kişi katılım sağlamıştır. 2018 yılında 50 hafta gerçekleştirilen randevusuz halk gününde de 2 bin 930 vatandaşımızla bir ara gelmişiz. 2019 yılında ise Mayıs ayı dahil olmak üzere 22 haftanın Cuma günleri gerçekleşen halk gününde bin 906 kişi, sıkıntı ve taleplerini bizlere iletme imkanı buldu. İlimiz genelinde bugüne kadar 6 bin 172 vatandaşımızın katıldığı Açık Kapı uygulamamız kapsamında 5 bin 532 kişi sorunlarının çözümü için başvuru yapmış. Bu müracaatlardan 3 bin 628 başvuru olumlu, bin 712 başvuru ise olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır” dedi.



Aydın, Türkiye’ye örnek oldu


2017 yılında başlattıkları randevusuz halk günü uygulamasının Türkiye genelinde hayata geçirilen ‘Açık Kapı’ projesine ilham kaynağı olduğuna işaret eden Vali Köşger, şöyle konuştu: “Türkiye’deki Açık Kapı uygulaması, bizim halk günümüzden sonra hayata geçirildi ve tüm illerle yapılmaya başlandı. Aydın, Türkiye’deki Açık Kapı uygulamasının ilk değerlendirmesinde İstanbul’un arkasından 2. il oldu. Yani vatandaşının sorunlarını dinleyip müracaat alarak en çok çözüm üreten birim, bizimkiydi. Vatandaşımızla her zaman beraberiz, iç içeyiz”



Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Semra Şener ise, Vali Köşger’e il genelinde görev yapan basın mensuplarını bir araya getirdiği, yerel basının sorunlarına sahip çıkması, verdiği destek ve duyarlılığından ötürü teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
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