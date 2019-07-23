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Aydın inciri tezgahlarda yerini aldı

Anne sütünden sonra en faydalı besin olarak bilinen Aydın inciri tezgahlardaki yerini aldı.

23 Temmuz 2019 Salı 15:17
Aydın inciri tezgahlarda yerini aldı

Anne sütünden sonra en faydalı besin olarak bilinen Aydın inciri tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 20-25 TL arasında satılan sarılop incirlerin bu yıl havaların soğuk gitmesinden dolayı yaklaşık bir hafta gecikmeli olarak erdiği belirtildi.


Aydın ve çevresinde karayolları üzerinde kurdukları tezgahlarda incir satışlarına başlayan üreticiler bu yıl verimin ve incir kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirterek fiyatlardan da memnun olduklarını söylediler. İncirliova’nın Eğrek Mahallesi sakinlerinden 57 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Sadettin Yılmaz, satışlardan memnun olduğunu turfanda olduğu için bir çok kişinin şifa niyetine Aydın’ın sarılop incirini satın aldığını söyledi.


Bağırsak tembelliği başta olmak üzere birçok faydası olan Aydın’a has sarılop incirin kilosunu 20 TL’den satışa çıkardığını belirten Sadettin Yılmaz, "Sattığım sarılop incirleri, kendi bahçemden topladım. Ağaçlarımdaki incirlerin tamamı değil, çok azı olgunlaşmış durumda. Bundan dolayı şimdi kilosunu 20 liradan satıyorum. Vatandaş bu fiyatı pahalı buluyor. Bugün 10 kişi incirin fiyatını sordu, sadece 3’ü satın aldı" diyerekincirin çoğalması ile birlikte fiyatının da 8 liraya kadar düşeceğini söyledi.


“Bu tezgahtan bir öğretmen bir iktisatçı çıkardı”


Yol kenarlarında yaklaşık 30 yıldır taze incir sattığını kaydeden Yılmaz, bu zamana kadar incir satışından elde ettiği gelirle iki çocuğuna üniversite okuttuğunu, ev aldığını, kendisinin ve eşinin emekli olduğunu belirterek incir üreticisi olarak halinden memnun olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:17
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