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Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Vali Köşger başkanlığında yapıldı

Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Kuşadası’nda yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:23
Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Vali Köşger başkanlığında yapıldı

Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Kuşadası’nda yapıldı.


Koordinasyon toplantısına, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası, Didim, Söke, Nazilli Kaymakamları, Belediye Başkanları, Aydın il ve ilçelerinin Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları, İl ve İlçe Turizm Müdürleri, KUTO, KODER yöneticileri, TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan ve üyeleri ile turizm paydaşları katıldı.



Toplantıda konuşan BTK Başkanı Eda Yurtcan, Vali Köşger’den 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu’nun yürütülmesi, yönetmenlikler ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmenin yanı sıra bölge turizmi ve destinasyon tanıtımı ile ilgili olarak böyle bir toplantı düzenlemesini istediklerini belirtti. Yurtcan, söz konusu konular hakkında bilgi vererek yerel yönetimlerden ve İl Turizm Müdürlüğü’nden destek istediklerini ifade etti. Belediye Meclis Üyesi, TÜRSAB BTK Yönetim Kurulu Üyesi ve Peninsula Tour Genel Müdürü Fahrettin Çiçek de sektörün sıkıntılarından bahsetti. Ürün yelpazesinin genişletilmesi ve Aydın’ı çekim merkezi yapmak için çalıştıklarını, yeni pazar arayışları içinde Çin’in iyi bir pazar olduğunu söyleyen Çiçek, turizm paydaşları ile birlikte koordineli çalışarak kültür turizmi başta olmak üzere yeni sunumlar gerektiğini ifade etti.



Aydın Valisi Köşger, yaşanan sıkıntıları çözmek için KODER, TÜRSAB, ATRO, İl Turizm Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin bir araya gelerek sıkıntılara ortak çözüm bulunmasını istedi. Turizmin hareketli olduğu yerlerde özellikle alt yapının önemli bir sorun olduğunu belirterek yaşadığı, gözlemlediği sıkıntıları dile getirdi. Valilik olarak destek verileceğine ancak yetki alanları içerisinde mevzuata aykırı hiçbir işe izin verilmeyeceğine dikkat ç eken Vali Köşger, alternatif turizm kollarına yönelmek gerektiğini ve turizmi 12 aya yaymak için çaba gösterilmesini beklediğini söyledi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kısa bir süre önce göreve gelmelerine rağmen Kuşadası’nda turizme ivme kazandırmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini, sahillerde her türlü olumsuzluğa karşı önlem almaya ve turizme işlerlik kazandırmak için özel işletmeleri teşvik etmeye çalıştıklarını anlattı. Vali Köşger’den Kuşadası’nın gözbebeği olan Güzelçamlı Milliparkı’nın içindeki işletmelerin tekrar belediyeye geçmesi için destek olmalarını beklediklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, yetki alanı içerisinde olmamasına rağmen turizm ve Kuşadası için Millipark içindeki temizlik işlerini belediye olarak yürüttüklerini söyledi.



Turizm paydaşları da işletmelerde üniversite öğrencilerinden daha çok faydalanmak istediklerini, bu konuda rektörlük ile birlikte ortak proje geliştirmek gerekliliği üzerinde durdular. Turizmin süreklilik kazanabilmesi, fikirlerin yürütülmesi için ortak toplantıların arttırılması gerektiğini söylediler. Belediye Başkanları da ilçelerindeki turizme kazandırılacak yerler konusunda destek istediler, ortak proje geliştirmenin önemli olduğunu söylediler.


Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinin yararlı geçtiği ve Eylül veya Ekim ayında Didim’de toplanılması olumlu bulundu. Kurumlar arasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için ayrıca kendi aralarında toplantılar yapılması gündeme alındı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:23
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