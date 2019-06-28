Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nde incir değerlendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan değerlendirme toplantısında başta incir hastalıkları olmak üzere, diğer ürünlerdeki hastalıklar teknik personel tarafından masaya yatırıldı.

İl Müdürlüğü Zeytin Toplantı Salonu’nda, başta incir hastalık ve zararlıları olmak üzere Ekşilik Böcekleri, Sirke Sinekleri, Akdeniz Meyve Sineği, Entegre Mücadele (EM), Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi(EKÜY) başlıklı konuların yer aldığı eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğü’nde görevli konu sorumluları ile Erbeyli İncir Araştırma Enstitü Müdürlüğü konu uzmanlarının hazır bulunduğu toplantıya 17 ilçe Müdürlüğü’nde görevli teknik personel ile birlikte 37 kişi ile katılım sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, yaptığı konuşmada İncirin Aydın’daki 369 bin 020 dekarda ekiliş alanı ile 186 bin 346 ton yaş, 62 bin ton kuru incir üretimine imkan tanıdığına dikkat çekerek, Aydın’dan 39 bin 071 ton kuru incir ile 159 bin ton taze incir ihracatının gerçekleştiğini dile getirdi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Aydın Çelik ise Aydın içinönemli olan incir, zeytin, kestane, pamuk ve turunçgilüretimini olumsuzetkileyen hastalık ve zararlılara karşı Aydın’da yürütülen çalışmaların öneminden bahsetti. Çelik, Bakanlığa haftalık bildirilen tuzaksayım sonuçlarının aksatılmadan yürütülmesi için, ilçelerden Aydın’a olan veri akışının titizlikle yapılması konusunda uyarıda bulundu. İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar tarafından ilçelerinde yürüttükleri arazi çalışmalarının yanı sıra üreticilere yönelik yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra yapılan çalışmalar tartışılarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Soru-cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.