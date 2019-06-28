0553 313 94 23

Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nde incir değerlendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan değerlendirme toplantısında başta incir hastalıkları olmak üzere, diğer ürünlerdeki hastalıklar teknik personel tarafından masaya yatırıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 08:14
Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nde incir değerlendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan değerlendirme toplantısında başta incir hastalıkları olmak üzere, diğer ürünlerdeki hastalıklar teknik personel tarafından masaya yatırıldı.


İl Müdürlüğü Zeytin Toplantı Salonu’nda, başta incir hastalık ve zararlıları olmak üzere Ekşilik Böcekleri, Sirke Sinekleri, Akdeniz Meyve Sineği, Entegre Mücadele (EM), Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi(EKÜY) başlıklı konuların yer aldığı eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


İl Müdürlüğü’nde görevli konu sorumluları ile Erbeyli İncir Araştırma Enstitü Müdürlüğü konu uzmanlarının hazır bulunduğu toplantıya 17 ilçe Müdürlüğü’nde görevli teknik personel ile birlikte 37 kişi ile katılım sağlandı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, yaptığı konuşmada İncirin Aydın’daki 369 bin 020 dekarda ekiliş alanı ile 186 bin 346 ton yaş, 62 bin ton kuru incir üretimine imkan tanıdığına dikkat çekerek, Aydın’dan 39 bin 071 ton kuru incir ile 159 bin ton taze incir ihracatının gerçekleştiğini dile getirdi.


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Aydın Çelik ise Aydın içinönemli olan incir, zeytin, kestane, pamuk ve turunçgilüretimini olumsuzetkileyen hastalık ve zararlılara karşı Aydın’da yürütülen çalışmaların öneminden bahsetti. Çelik, Bakanlığa haftalık bildirilen tuzaksayım sonuçlarının aksatılmadan yürütülmesi için, ilçelerden Aydın’a olan veri akışının titizlikle yapılması konusunda uyarıda bulundu. İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar tarafından ilçelerinde yürüttükleri arazi çalışmalarının yanı sıra üreticilere yönelik yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra yapılan çalışmalar tartışılarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.


Soru-cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 08:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak
    1. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    2. Adana’da futbol tesislerinde kablo..
    3. Dizide uyuşturucuyu özendiren..
    4. İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı..
    5. Diyarbakır'ın Lice ve Hazro..
    6. Erzincan Barosundan stajyer avukatlara..
    7. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl..
    8. Başkent’te dolmuş otomobile çarptı: 7..
    9. Atletikspor son 8 takım arasına kaldı
    10. TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
    11. 15 Temmuz Etkinlikleri Toplantısı Vali..
    12. Altunhisar’da 60 çocuk sünnet edildi
    13. Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide..
    14. Kara yollarında durum
    15. Vergisiz kazanç
    16. Bakan Kurum detayları açıkladı.....
    17. Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat..
    18. Beşir Atalay kimdir nereli ve kaç..
    19. Pamucak’ta 40 kaçak göçmen yakalandı
    20. Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nde incir..
    21. Traktör kasasında tehlikeli yolculuk
    22. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde..
    23. Didim’de ‘Gönülden Gönüle’ konseri..
    24. Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar..
    25. Adalet Bakanlığı alımları son dakika..
    26. Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019..
    27. Türk pilotlarının tarihi hamlesi..
    28. Altun'dan "G20 Liderler Zirvesi"..
    29. Yine makas terörü!8 araç birbirine..
    30. Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı