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Aydın Heteriner Hekimler Odası Başkanı Şahin; "Yeni fakültelerin açılması israftır"

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Konya Ereğli’de yeni bir Veteriner Fakültesi açılmasını eleştirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:31
Aydın Heteriner Hekimler Odası Başkanı Şahin; "Yeni fakültelerin açılması israftır"

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Konya Ereğli’de yeni bir Veteriner Fakültesi açılmasını eleştirdi. Alt yapısı hazır olmadan açılan fakültelerin hem israfa hem de başta mesleki olmak üzere çeşitli sıkıntılara neden olduğunu belirten Başkan Şahin; fakültenin isminde de yanlışlık olduğunu dile getirdi.


Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin konuyla ilgili açıklamasında “Konya ili Ereğli ilçesinde "veterinerlik" fakültesi açılmasının elle tutulur hiç bir tarafı yoktur. Birincisi, Konya ilimizde zaten bir fakültemiz mevcutken yenisini açmak israftır. Ülkemizin dört bir yanında fakültemiz varken bir yenisini daha açmak israf kere israftır. Bize göre tüyü bitmemiş yetimin hakkını gereksiz yere, teknik ve akademik acıdan yetersiz fakülteler açarak çar çur etmenin vebali ağır olur. Bu meslek grubunun hizmetleriyle dokunduğu toplumu uçuruma itmenin faturası ağır olur” ifadelerini kullandı.


Cemil Şahin ayrıca; “’Veterinerlik’ diye bir meslek yoktur. Tüm dünyada olduğu gibi "Veteriner Tıp Doktorluğu" ve "Veteriner Hekimliği" vardır. Dolayısıyla"veterinerlik" diye de bir fakülte yoktur” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:31
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