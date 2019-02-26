Aydın Gümrük Müdürlüğü firma temsilcilerini bilgilendirdi

Aydın Ticaret Borsası binasında 2004 yılından bu yana işlemlerini yürüten Aydın Gümrük Müdürlüğü, dış ticaret işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla ihracat yapan firmalara Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay’ın talimatları doğrultusunda gümrük iş ve işlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkan Yrd. Sinan Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Nazilli Ticaret Odası, KOSGEB, GEKA, Kredi Garanti Fonu ve Eximbank yetkilileri ile ihracatçı firma temsilcileri katılım sağladı.

Aydın Gümrük Müdürü Musa Han toplantıda yaptığı konuşmada, “Önceliğimiz, yasal ticareti kolaylaştırmak, yasadışı ticaretle daha etkin mücadele etmek, gümrük işlemlerinden kaynaklanan bürokratik işlemleri azaltarak işlem maliyetlerini minimum düzeye indirmek. Böylece Aydın ilimizi kolay ve güvenli ticaretin merkezi haline getirmektir” dedi.

Toplantı açış konuşmalarının ardından Gümrük Müdür Yardımcısı Hasan Kocuk tarafından yapılan sunumda, “Aydın ilinde istihdamın artması, şehrimizin ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi için nakliye, acente ve gümrük işlemlerinin Aydın’dan yapılması gerekliliği üzerinde durarak, 2018 yılında Aydın ilinin ihracat kapasitesinin 721 milyon dolar’ın üzerinde olduğu fakat Aydın Gümrük Müdürlüğünden yapılan ihracatın 145 milyon dolar civarında kaldığı ifade edildi.Diğer yandan Aydın Gümrük Müdürlüğünden yapılacak ihracat işlemlerinden firmaların zaman ve maliyet olarak ciddi fayda göreceği belirtildi.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda; Aydın’dan ihracat işlemlerini gerçekleştiren firmalar tarafından yöneltilen sorular Gümrük Müdürlüğü tarafından cevaplandırıldı.