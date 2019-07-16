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Aydın Genç Kızılay, Bosna’da katliamı andı

Geçtiğimiz yüzyılın 2.

16 Temmuz 2019 Salı 08:06
Aydın Genç Kızılay, Bosna’da katliamı andı

Geçtiğimiz yüzyılın 2. Dünya Savaşı dışındaki en büyük sivil katliamı olan, Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp askerler tarafından Boşnak Müslüman sivillere yapılan Srebrenitsa Katliamı, aradan geçen 24 yılın ardından Marş Mira (Barış Yürüyüşü) ile anılmaya devam ediyor.


Bu yürüyüşe Aydın İl Temsilcisi olarak katılan Genç Kızılay Aydın İl Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Aydınoğlu, “Bizlerin ‘Unutulan soykırım tekrarlanır, unutma ki tekrarlanmasın’ sloganıyla katıldığımız yürüyüşe, Kanada’dan, İran’dan, Almanya’dan, Amerika’dan ve bir sürü ülkeden binlerce insan katılmıştı. Yürüyüşün zorluğuna yağmur eklendi ve çamur kaplı yollarda zorlukla yürürken gördüğümüz, soykırımdan kaçan insanlara ait çantalar, konserveler, kıyafetler, ayakkabılar bizleri coğrafyanın zorluğundan daha çok etkiledi. O mazlumların yolunun tersine barış için ve bir daha soykırımlar, katliamlar yaşanmasın diye yürürken iliklerinize kadar hissettiğiniz duygular tarifsiz bir hüznü çaresizlik içinde içinize işliyor. Silahsız bir şekilde anneniz, eşiniz, kardeşlerinizle kaçarken belki bir havan topu belki bir mermi sevdiklerinizi bu dünyadan alıp götürecek ve insan hırsının bu en şeytani halinin nedenini bile soramayacaksınız karşılık bile veremeyeceksiniz. Evladınız niye öldürüldü, tecavüzlerin, işkencelerin bu zulmün sebebi ne soramayacaksınız. Ya kaçacaksınız ya da öldürüleceksiniz. İnanıyorum ki o dağlar o orman masumların çocukların çığlıkları aç susuz annelerin feryatları çaresiz babaların ahları ile yankılanırken ağaçlar köklerinden nefret etmişlerdir” sözleri ile duygularını belirtti.



Yürüyüşün ertesi günü yapılan törenle yeni tespit edilip toplanan şehitlerin definlerinin yapıldığını da belirten Aydınoğlu, “Aileler katliamdan 24 yıl sonra hala şehitlikte evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin yanlarında hüzünle oturmaktaydılar. Hayatımda böyle duygusal yerde bulunmadım. İnsanların yüzlerindeki o tarifsiz ifadeyi gördükten sonra bir daha o şehitlikte hiçbir şehit ailesinin yüzüne bakamadım. Dillerini anlamadığım ama duygularını paylaşmaya çalıştığım Boşnak halkının şahsım ve Genç Kızılay Aydın teşkilatım ve ülkem adına her zaman yanında olacağım. Bu zulmün unutulmaması ve tekrarlanmaması için elimden gelen çabayı göstereceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:06
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