Aydın Ekonomi Kulübü, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar ve Yönetim Kurulu üyeleri Aydın İl Jandarma Komutanı Jan. Kd.Albay Mesut İnan’ı ziyaret etti.

Aydın’daki dernek faaliyetleri ile yakında hayata geçirilecek projelerin ayrıntılarıyla görüşüldüğü ziyarette Aydın Ekonomi Kulübü Şube Başkanı Çınar, İl Jandarma Komutanlığı’na her türlü maddi ve manevi desteği göstereceklerini belirtti. Başkan Çınar ayrıca, Jandarma Teşkilatına duyulan minnet ve saygıyı da dile getirdi.

Trafik kurallarının topluma anlatılması ve farkındalık oluşturulması noktasında polis ve jandarma teşkilatları ile yakın işbirliği için görev ve sorumluluğa şube olarak hazır olduklarını ifade eden Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Çınar, Aydın İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Mesut İnan’a Çanakkale tablosu hediye etti.