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Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Çınar: Halkımız Çanakkale’de verdiği cevabı 15 Temmuz’da da vermiştir”

Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar, ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajda “15 Temmuz’da Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından millî birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hâin kalkışma, Azîz milletimizin destansı mücadelesi ile etkisiz hale getirilmiştir.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:09
Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Çınar: Halkımız Çanakkale’de verdiği cevabı 15 Temmuz’da da vermiştir”

Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar, ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajda “15 Temmuz’da Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından millî birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hâin kalkışma, Azîz milletimizin destansı mücadelesi ile etkisiz hale getirilmiştir. Milletimiz, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kut’ül Amare’de ne cevabı verdiyse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir” dedi.


15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün üçüncü yıl dönümünü milletçe birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Çınar, “Devletine, demokrasisine, geleceğine, egemenliğine sahip çıkan aziz milletimiz;canı pahasına ülkesi ve Cumhuriyetimizin kazanımları olan demokrasiden ve milli iradeden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiği destansı mücadele ile ilan etmiştir. Sahip olduğu imkanı ve gücü, milli ve manevi değerleri uğruna kullanacak, aklı ve iradesi hür nesiller yetiştirmek, bugün daha da çok önem kazanmıştır. Aydın Ekonomi Kulübü olarak bize düşen, Devlet Ebed Müddet ve İ’lây-ı Kelimetullah davasınasahip çıkacak şuurlu nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve bin yıldır vatan yaptığımız bu toprakların her anlamda hakkını verecek, mazlumun yanında, zalimin karşısında duracak gençlere öncülük etmektir” dedi.


Çınar açılamasının devamında “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıldönümünde, demokrasimiz vatanımız, bağımsızlığımız, millî birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını fedâ eden tüm Azîz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor,kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler dileyerek şahsım ve Ekonomi Kulübü Aydın Teşkilatıadına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:09
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