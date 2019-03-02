0553 313 94 23

Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları ile buluştu

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:35
Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları ile buluştu

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.


Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar Aydın’daki özel bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2015 yılında yapılanmaya başladıklarını ifade ederek, asıl amaçlarının sadece bireyin ya da bir grubun çıkarları değil, bütün toplumun ülkenin ve Türk-İslam aleminin çıkarları olduğunu açıkladı.


Çınar konuşmasının devamında, “Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Aydın milletvekillerinin katılımı ile açılışımızı yaptık. 2016 yılında 2 kez geniş katılımlı teşkilatlanma toplantısı düzenledik. Yerli ve Milli ekonomi kavramını anlattık. 2017 yılında ‘Yerli ve Milli Ekonomi için evet’ propagandası düzenleyerek Aydın’da sahada yazılı ve görsel medyada Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi referandumunda evet çağrısı yaparak, halkımızı bilinçlendirdik. 2018 yılında ihracata yönelik çalışmalar kapsamında Tanzanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo hanımefendiyi ağırladık. İki ülke arasında ihracatın geliştirilmesi noktasında çalışmalar yaptık. Ekonomi Kulübü Yerli ve Milli düşünen yatırımcı iş adamlarının bürokratların ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde Yerli ve Milli olgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bu nedenle bize düşen en önemli görev, ülkemizin bütün zenginliklerini ortaya çıkaran birleştirici kalkınmayı destekleyici devletimizin kısa, orta ve uzun vadeli Yerli ve Milli hedeflerine katkı sağlamaktır” diye konuştu.


Toplantı basın mensupları ile birlikte gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı’da
    1. Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı’da
    2. Sancaktepe’de soba faciası: 2 çocuk..
    3. Ayvacık'ta 3.7 şiddetinde korkutan..
    4. Burdur’da EDS kameraları kurşunlandı
    5. Buldan Ticaret Odası akreditasyon..
    6. Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?
    7. Yaşlı adam evinde başından vurulmuş..
    8. Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş..
    9. Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    10. Muş’ta 5 metrelik karla mücadele..
    11. Muttalip’te Ahmet Ataç coşkusu
    12. Tarihi konaklar, madde bağımlıların..
    13. İzciler topluma hizmet faaliyetleri..
    14. Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra..
    15. Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı..
    16. Rostock Havalimanı Antalya’ya talip
    17. Ayvacık’ta teprem
    18. Bakan Yardımcısı Uçarmak’tan..
    19. Özel çocuklara diş bakımı
    20. ASO Başkanı Özdebir: "İşletmelerimizin..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...