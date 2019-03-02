Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları ile buluştu

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar Aydın’daki özel bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2015 yılında yapılanmaya başladıklarını ifade ederek, asıl amaçlarının sadece bireyin ya da bir grubun çıkarları değil, bütün toplumun ülkenin ve Türk-İslam aleminin çıkarları olduğunu açıkladı.

Çınar konuşmasının devamında, “Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Aydın milletvekillerinin katılımı ile açılışımızı yaptık. 2016 yılında 2 kez geniş katılımlı teşkilatlanma toplantısı düzenledik. Yerli ve Milli ekonomi kavramını anlattık. 2017 yılında ‘Yerli ve Milli Ekonomi için evet’ propagandası düzenleyerek Aydın’da sahada yazılı ve görsel medyada Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi referandumunda evet çağrısı yaparak, halkımızı bilinçlendirdik. 2018 yılında ihracata yönelik çalışmalar kapsamında Tanzanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo hanımefendiyi ağırladık. İki ülke arasında ihracatın geliştirilmesi noktasında çalışmalar yaptık. Ekonomi Kulübü Yerli ve Milli düşünen yatırımcı iş adamlarının bürokratların ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde Yerli ve Milli olgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bu nedenle bize düşen en önemli görev, ülkemizin bütün zenginliklerini ortaya çıkaran birleştirici kalkınmayı destekleyici devletimizin kısa, orta ve uzun vadeli Yerli ve Milli hedeflerine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Toplantı basın mensupları ile birlikte gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.