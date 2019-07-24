Aydın Ekonomi Kulübü Basın Bayramı’nı kutladı

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan yardımcısı Ahmet Furkan Akkan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj ile basın mensuplarının bayramını kutladı.

Akkan mesajında, “24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu nedenle her yıl 24 temmuz, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlışbilgilendirilerek yönlendirilmesininönüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, “Basın, Milletin müşterek sesidir” ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren, ilimizde faaliyet yürüten basın mensupları başta olmak üzere, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz” dedi.