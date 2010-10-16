Aydın Doğan’ınumudubilirkişide

Doğan Tv hisselerinin Axel Springer'e devrinde muhasebe hilesi yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Aydın Doğan'ın da bulunduğu 7 sanıklı davanın beşinci duruşması dün Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir önceki duruşmada dava dosyasının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar veren Mahkeme Hâkimi Emine Ertem, bilirkişi raporunun gelmemesi üzerine duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi. Sadece 3 dakika süren duruşmaya Doğan Grubu avukatlarından Şehnaz Yüzer ve Hazine avukatı katıldı. Duruşma saati daha önceden saat 11.00 olarak belirtilmesine rağmen sırf gazetecileri atlatmak için erkenden başlatılması ise dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği gibi bir önceki duruşmada Hazine avukatı, sanıkların cezalandırılması yönündeki taleplerinin devam ettiğini belirtmişti. Mahkeme hâkimi ise dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vermişti. Ancak Doğan avukatlarından Eren Turgut Yücel ise bilirkişi incelemesine gerek olmadığını öne sürmüştü.



VAKİT KÜPÜRÜNÜ HAKİME GÖSTERİP SIZLANMIŞLARDI



Aynı duruşmada söz konusu dava ile ilgili olarak Vakit gazetesi kupürünü hâkime göstererek basında çıkan haberlerin kendilerini çok yıprattığını anlatan Doğan Avukatı Köksal Bayraktar ise, "Türkiye'de basın ve insanlar ikiye bölündü. Basın tarafından mahkemedeki sözlerimiz tahrif ediliyor. Basın görevimizi yapamaz hale getirdi. Biz yargılamanın daha da uzamaması için derhal sonlandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.