Bedelli askerler yemin etti, terhis oldu

Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası'nda 3. dönem bedelli erler ile 372. kısa dönem erler için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenle yemin ettiler

Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Törende birliğe ilk teslim olan er Muhammed Koyuncu, yaş kütüğüne plaket çaktı.

"Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz"

Törene katılan General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, konuşmasında vatan hizmetini yapmak üzere birliğe katılan gençlerin ant içme törenini ifa ettiklerini belirterek, "Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen, şanlı al bayrağımız ve ülkemiz için canlarını feda eden, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ile bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları da şahitlik etmiştir." dedi.

Tuğgeneral Akay, "Kahraman Mehmetçikler asla unutmayınız ki dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü, Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve bağrından çıktığı yüce Türk milletinin güven ve sevgisinden almaktadır." şeklinde konuştu.

Akay konuşmasını şöyle tamamladı: "Şimdi bu kutsal görev sırası sizde. Silahlı kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olarak hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler de birer anne babayız. Bir evladın ne kadar zor yetiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden nizamiyeden adım attıkları andan itibaren onlar artık bizim de evlatlarımız olmuştur. Yiğit Mehmetçikler yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Tören, askerlerin marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidinin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Aydın Doğan'ın torunu da yemin etti

Öte yandan, yemin töreni yapan askerler arasında milli atlet Ramil Guliyev ile iş insanı Aydın Doğan'ın torunu Alihan Yalçındağ da yer aldı.