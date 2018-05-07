Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
Aydın Doğan, Doğan Grubu'nun satışının ardından yurt dışına çıkmıştı. Doğan,yaptığı çeşitli görüşmelerin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaptığı konuşmalarda "28 Şubat'ın sivil ayağına" da operasyon çağrısında bulunmuştu.
Erdoğan 28 Şubat sürecine ilişkin, "Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem ‘Beşli Çete’ mi, ne diyorlardı? Ama bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir" ifadelerini kullanmıştı.
GÖZLER AYDIN DOĞAN'A ÇEVRİLDİ
Operasyon çağrılarının ardından gözler Doğan Grubu'na çevrildi. Aydın Doğan, bu tartışmalar sürdüğü sırada, hem Doğan Medya Grubu'nu Demirören Grubu’na sattı ve yurt dışına çıktı. Aydın Doğan’ın yurt dışına gitmesi, kulislerde, "Yoksa geri dönmeyecek mi" sorularına neden oldu.
AYDIN DOĞAN, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Aydın Doğan, hem doktorlarıyla hastalık sürecine ilişkin yaptığı görüşmeler doğrultusunda, hem de hukukçularla istişarelerin ardından kararını veren Doğan Türkiye'ye dönme kararı aldı.
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