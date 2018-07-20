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Aydın Doğan yoğun bakımda mı? Aydın Doğan neden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi'nin de aralarında bulunduğu CNN Türk ve Posta Gaztesi'ni Demirören Holding'e devreden Aydın Doğan, Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Aydın Doğan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Aydın Doğan'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:10
Aydın Doğan yoğun bakımda mı? Aydın Doğan neden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi'nin de aralarında bulunduğu CNN Türk ve Posta Gaztesi'ni Demirören Holding'e devreden Aydın Doğan, Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Aydın Doğan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Aydın Doğan'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada Doğan Holding onursal Başkanı Aydın Doğan öldü mü soruları sorulmaya başlandı.

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Aydın Doğan, 15 Nisan 1936’da Gümüşhane’de dünyaya gelmiştir. Liseyi Erzincan’da okuyan Aydın Doğan, Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimini tamamlayan Aydın Doğan, 1958 senesinden itibaren lastik, bisiklet, radyo, ticari araç ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yapmıştır.

1974 senesinden sonra önce İstanbul Ticaret Odası Meclis Yönetim Kurulu üyesi, ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

Medya sektörüne girişi, ilk defa 1979 senesinde Milliyet Gazetesi’ni satın alarak olmuştur. Bunun ardından Türkiye Gazete Sahipleri Sendika Başkanı olmuştur.

1996 yılında Aydın Doğan Vakfı’nı kurarak kültür, eğitim ve sosyal alanlarda yaptığı çalışmaları tek bir alanda toplamış oldu.

1998 senesinde, Japonya’da organize edilen Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Türkiye’den ilk kez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişi olmuş, 1999 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

2000 senesinde Ege Üniversitesi’nden Fahri doktora ünvanı almıştır.

2004 senesinde ise Dünya Gazeteciler Birliği toplantısında seçimle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na getirilen ilk Türk oldu.

Aydın Doğan, kendisi ve aile fertlerinin ismini taşıyan 8 okul yaptırmıştır.

Doğan Medya Grubu’nu kurmuş ve birçok medya kurumunu bünyesine katmıştır.

1 Mart 2017 tarihinde Petrol Ofisi’nde örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasından dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:10
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