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Aydın Doğan Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Bodrum'dan getirilen Aydın Doğan, enfeksiyon nedeniyle İstanbul’daki Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:51
Aydın Doğan Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Aydın Doğan bir süredir tedavi görüyordu.

Odatv’nin haberine göre, Aydın Doğan enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü Bodrum Amerikan Hastanesi’nden İstanbul’daki Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Aydın Doğan’ın, kızları da İstanbul’da Doğan’ın yanına geldi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:51
  1. İstanbul
  2. Aydın Doğan
  3. Amerikan Hastanesi

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