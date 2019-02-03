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Aydın Denktaş'ın vefatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhum Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı

03 Şubat 2019 Pazar 00:32
Aydın Denktaş'ın vefatı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:32
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