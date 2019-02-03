Aydın Denktaş'ın vefatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhum Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.

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