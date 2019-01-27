Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş tekrar yoğun bakıma alındı
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş tekrar yoğun bakıma alındı.27 Ocak 2019 Pazar 16:48
KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.
Zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın durumu ağırlaştı.
Durumu ciddi
Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyilkan, Aydın Denktaş’ın sabah saatlerinde birden tansiyon düşmesi yaşadığını ve bunun sonucunda yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Aydın Denktaş’ın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
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