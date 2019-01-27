Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş tekrar yoğun bakıma alındı KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş tekrar yoğun bakıma alındı.

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı. Zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın durumu ağırlaştı. Durumu ciddi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyilkan, Aydın Denktaş’ın sabah saatlerinde birden tansiyon düşmesi yaşadığını ve bunun sonucunda yoğun bakıma alındığını bildirdi. Aydın Denktaş’ın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.