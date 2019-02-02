Aydın Denktaş kimdir? Rafu Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş öldü mü? KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş kimdir? Aydın Denktaş hastalığı neydi?

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş 86 yaşında yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş kimdir? Aydın Denktaş hastalığı neydi? Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl annesinin öldüğünü sosyal medya hasabından duyurdu. Ender Denktaş Vangöl, “annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik” ifadelerini kulandı. Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde tedaviye alınmıştı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre solunum yetmezliği nedeniyle tedavisine devam edilen Aydın Denktaş'ın durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

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