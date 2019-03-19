Aydın çiftçisi kendisini Ankara’da temsil edecek 5 delegeyi belirledi

AYDIN (İHA) – Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Aydın çiftçisini Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Ankara’da yapılacak olan büyük kongresinde temsil edecek beş delegeyi belirledi.

TZOB Genel Kurulunda Aydın’ı temsil edecek 5 asil ve 5 yedek delege, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunun TARİŞ tesislerinde yapılan il kongresinde belirlendi.

Kongrenin açılışında konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın’ın Türkiye taraımının en önemli başkentlerinden birisi olduğuna işaret ederek; “Bir yaşam tarzı olan tarım, insanlığın en eski uğraş alanıdır. Bugün de gıda güvenliğini sağlayacak bir meslek haline gelmiştir. Biz çiftçiler, bütün güçlüklerin üstesinden gelerek 82 milyon vatandaşımızı, 5 milyon sığınmacıyı ve 40 – 50 milyon civarındaki turisti besliyoruz. Bunun yanı sıra da sanayimizin hammaddesini üreterek ekonomimizi güçlendirme gayreti içinde bulunuyoruz. Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını tarım destekleri oluşturuyor. Bu da her yıl 50 milyar avroya tekabül etmektedir. Yani bütçenin en büyük dilimini tarım destekleri oluşturmaktadır. Ülkemizde hazırlanan yıllık bütçeden tarıma ayrılan pay yüzde 1’dir. Bunun da ancak yarısı desteklemelere ayrılmaktadır. Gübre, mazot, zirai ilaç ve tohumda yüzde 100’e varan fiyat artışları yaşandı. Umuyoruz ki, ileriki tarihlerde tarıma ayrılan bütçe biraz daha yukarılara çıkar ama biz her şeye rağmen Aydın’ımız ve ülkemiz için inatla üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel kurulda yapılan konuşmaların ardından başlayan oy verme işleminde,ziraat odası bulunmayan Kuşadası hariç 16 ilçede tamamlanan seçimlerde belirlenen 7’şer kişi olmak üzere toplam 112 Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu delegesi, TZOB Genel Kurulunda Aydın çiftçisini temsil edecek 5 asil ve 5 yedek delegeyi belirlemek için oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Mehmet Kendirlioğlu, Ali Kaykı, Mustafa Tanyeri, M. Galip Özel ve Necdet İzgü asil listede; Osman Eşiyok, İsa Sevinç, Ümit Ertem, Naim Özdamar ve Şahabettin Çapakçıoğlu ise yedek listede yer aldı.