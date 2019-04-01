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Aydın Büyükşehirde kesin olmayan sonuçlar açıklandı

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kesin olmayan seçim sonuçları açıklanırken, mevcut Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 368 bin 791 oyla seçimin galibi olurken, Cumhur İttifakı adayı Mustafa Savaş ise 299 bin 056 oy aldı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:34
Aydın Büyükşehirde kesin olmayan sonuçlar açıklandı

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kesin olmayan seçim sonuçları açıklanırken, mevcut Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 368 bin 791 oyla seçimin galibi olurken, Cumhur İttifakı adayı Mustafa Savaş ise 299 bin 056 oy aldı.


Aydın İl Seçim Kurulu tarafında açıklanan kesin olmayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına göre Özlem Çerçioğlu Bozdoğan’da 11 bin 952, Buharkent’te 4 bin 536, Çine’de 18 bin 696, Didim’de 29 bin 569, Efeler’de 92 bin 632, Germencik’te 17 bin 084, İncirliova’da 15 bin 561, Karacasu’da 6 bin 31, Karpuzlu’da 3 bin 809, Koçarlı’da 8 bin 675, Köşk’te 7 bin 858, Kuşadası’nda 39 bin 129, Kuyucak’ta 9 bin 570, Nazilli’de 50 bin 432, Söke’de 41 bin 672, Sultanhisar’da 7 bin 277, Yenipazar’da 4748 oy aldı.


Mustafa Savaş ise Bozdoğan’da 11 bin 361, Buharkent’te 3 bin 877, Çine’de 16 bin 754, Didim’de 17 bin 644, Efeler’de 77 bin 377, Germencik’te 11 bin 20, İncirliova’da 14 bin 472, Karacasu’da 6 bin 461, Karpuzlu’da 4 bin 409, Koçarlı’da 9 bin 048, Köşk’te 10 bin 105, Kuşadası’nda 25 bin 215, Kuyucak’ta 8 bin 973, Nazilli’de 41 bin 672, Söke’de 30 bin 232, Sultanhisar’da 6 bin 222, Yenipazar’da 4 bin 214 oy aldı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:34
  1. doğa

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