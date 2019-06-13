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Aydın Büyükşehir yaz kurslarına çağırıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde yaz etkinliklerinin kayıtlarına başlandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:33
Aydın Büyükşehir yaz kurslarına çağırıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde yaz etkinliklerinin kayıtlarına başlandı. 24 Haziran-24 Ağustos arasında tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek olan kursların kayıtları 24 Haziran’a kadar devam edecek.


Her geçen yıl artan kursiyer sayısıyla Türkiye’ye örnek olan etkinliklerden bu yıl da binlerce kursiyer yararlanacak, çocuklar ve yetişkinler zamanlarını değerlendirip istedikleri kurslara devam edebilecek.


Bu yılki yaz etkinliklerinde kursiyerlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gitar, bağlama, keman, ney, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, badminton, pilates, jimnastik, yoga, zumba, modern dans, halk oyunları, bale, akıl oyunları, mental aritmetik, satranç, model uçak, resim, sanatsal tasarım, İngilizce ve drama etkinlikleri düzenlenecek.


Ayrıca Efeler, Söke, Nazilli ve Çine’de de yüzme kursları düzenlenecek. Kayıtların başlamasıyla birlikte yüzme başta olmak üzere bazı kursların yoğun ilgiden dolayı kayıtları dolmak üzere.


Ayrıca kültür merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Deney Evi’nde çocukların bilime olan ilgilerini arttırmak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak, yaparak-yaşayarak öğrenmelerine fırsat tanımak için uygulamalı birçok aktivite her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek.


Diğer taraftan kültür merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerinde de gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilecekleri kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve yeni beceriler edinebilmeleri için tüm Aydınlıları düzenlenen etkinliklere davet etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:33
  1. kültür
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