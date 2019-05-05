Aydın Büyükşehir vatandaşları iftar sofralarında buluşturuyor

Aydın genelinde 400’e yakın noktada kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde iftarını açacak.

Ramazan ayının sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’nin kuracak olduğu iftar sofralarına davet etti.

Başkan Çerçioğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak iftar sofraları açacaklarını ifade edip, tüm vatandaşlarla birlik ve beraberlik için kurulan sofralarda buluşmak istediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayı birlik, beraberlik, güzellik ve barış getirsin" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı dolayısıyla yarın (6 Mayıs) ilk iftar sofraları Efeler Yedieylül Mahallesi’nde, Karacasu’nun Yenice Mahallesi’nde, Buharkent Kızıldere Mahallesi’nde, Nazilli merkezde, Yenipazar merkezde, Söke merkez Çeltikçi Adalet Hanı’nda, Germencik merkezde ve Kuşadası merkezde açılacak.

Diğer taraftan ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.