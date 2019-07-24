Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor

"Aydınlık bir gelecek için" 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılan adaylara Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden büyük hizmet. Gençler, geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihlerini Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndaki "Tercih Tırı’nda uzman rehberlik öğretmenler eşliğinde yapabiliyor.

Tercih döneminde 29 Temmuz’a kadar gün boyunca Atatürk Kent Meydanı’nda kalacak olan mobil araçta gençler en doğru tercihleri yapabilecek. Efeler’de ayrıca Yüksel Yalova Kültür Merkezi’nde ve Adnan Menderes Gençlik Merkezi’nde, Söke’de Söke Kültür Merkezi’nde, Nazilli’de Nazilli Yıldıztepe Kültür Merkezi’nde de rehber öğretmenler gençlere yardımcı olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mutlu bir gelecek için doğru tercihte bulunmanın önemine vurgu yaparken, bu önemli süreçte gençlerin yanında yer aldıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu "Sınav maratonunun bitmesinin ardından gençlerimizin yapacakları tercihler bundan sonraki bütün hayatlarını şekillendirecek. Bu kritik virajda gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Aydın’ın üniversite öğrencilerinin en mutlu oldukları ikinci kent olduğunu da hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Aydın her geçen yıl artan memnuniyetle öğrencilerin tercihlerinde daha fazla yer almaya devam ediyor. Mutlu bir öğrencilik yaşamak isteyen tüm gençlerimizi de Aydın’a bekliyoruz" diye konuştu.