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Aydın Büyükşehir Belediyespor'un rüyası yarım kaldı

- Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Avrupa'da Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda finale kadar yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan Saugella'yı geçemedi- CEV Challenge Kupası'nda 9. finalini oynayan Türk temsilcileri 6. kez mutlu sona ulaşamadı- Organizasyonda 22. şampiyonluğuna ulaşan İtalyan ekipleri en son birinciliğini 2008-2009'da elde etti

28 Mart 2019 Perşembe 11:48
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un rüyası yarım kaldı


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda finale kadar yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor, final serisinde İtalyan Saugella'yı geçemedi.

Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 16'lı final turundan katıldığı CEV Challenge Kupası'nda sırasıyla Beşiktaş, Belçika'dan Hermes, Yunanistan temsilcisi AO Thiras ve Slovenya ekibi GEN-I Volley'i eledi.

Final serisinde İtalyan ekibi Saugella ile eşleşen Türk temsilcisi, Aydın'da 3-0 yenildiği rakibine İtalya'da 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. sırada tamamladı.

Bu sezon organizasyonda 10 maça çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

Aydın temsilcisinde 16 voleybolcu forma giyerken, Brayelin Elizabeth Martinez set başına 5,16 sayı ortalamasıyla organizasyonda en skorer isim oldu.


- Türk takımları 6 kez finalde kaybetti


CEV Challenge Kupası'nda 9. finalini geride bırakan Türk temsilcileri, 6. defa kupayı kazanamadı.

Finalde yer alan Türk temsilcilerinden VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008'de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

Organizasyonda 1992-1993'te Eczacıbaşı, 1995-1996'da Emlakbank, 2013-2014'te Beşiktaş, 2015-2016'da Trabzon İdmanocağı 2017-2018'de Bursa Büyükşehir Belediyespor ve bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyespor finale kadar yükselme başarısı gösterdi.


- İtalyan ekiplerinden 22. kupa


İtalyan ekipleri, bu organizasyonda 22. kez kupaya uzandı.

Son dönemde finallerde başarılı olamayan İtalyan kulüplerinden Vini Monteschiavo en son 2008-2009'da kupayı kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:48
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Kadınlar CEV Challenge Kupası
  3. Voleybol

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